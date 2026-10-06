Non sarebbe la prima volta che qualcuno si spartisce le vesti di un condannato o si gioca a dadi la sua tunica. Mercoledì scorso Zara ha dovuto ritirare dal commercio un costume di Halloween per bambini che ricordava vistosamente la casacca a strisce dei deportati. Ci vuole molto, troppo candore per credere a un equivoco innocente – del resto il marchio spagnolo non è nuovo a questi incidenti. Mi sembra piuttosto che sia un segno dei tempi – dei nostri tempi di frettolosa smobilitazione di quell’ordine simbolico che l’Occidente del dopoguerra aveva cementato intorno alla memoria ammonitrice della Shoah. Nel grande carnevale della moda e del mercato l’uniforme di Auschwitz si avvia a diventare un travestimento fra gli altri, un cencio pescato da un guardaroba di simboli ormai integralmente secolarizzati e disponibili al riuso giocoso.