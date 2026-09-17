Le tante colonne di Putin in Italia

Anche le armate del generale Gerasimov possono contare su un aiutino a Roma, ma qui a incasinare l’analogia sono gli ordinali. Mettiamo anche che la Russia abbia quattro colonne in marcia e che il generale Vannacci guidi la quinta: come dimenticarsi della sesta, capitanata da Salvini, della settima, agli ordini di Conte, e di un’altra dozzina di colonnine (il Micro-Wagner del professor D’Orsi, il battaglione di volontari del subcomandante Dibba, forse le Waffa-SS del redivivo Grillo)? Abbiamo più colonne del colonnato del Bernini, e mandrie intere di cavalli cosacchi ansiosi di abbeverarsi alle sue fontane, e va a finire che ti s’intrecciano le metafore, porca Troia.