Chi è il vero Cavallo di Troia russo tra Conte e Vannacci?

Un paio di settimane fa ha fatto molto discutere un articolo del Financial Times che, riprendendo una formula usata dall’European Council on Foreign Relations, ha definito Roberto Vannacci un “cavallo di Troia russo” in Italia. La definizione non è molto azzeccata. Certamente l’ex generale ha un’agenda politica sovrapponibile a quella di Vladimir Putin: dall’Ucraina al conservatorismo sociale, dalla politica di sicurezza a quella energetica, tutte le posizioni del leader di Futuro nazionale sono allineate a quelle del Cremlino. Ma proprio per questa adesione esplicita al putinismo, il partito di Vannacci non cela le sue reali intenzioni. Se Ulisse e i suoi compagni si fossero messi a urlare “morte ai troiani!” e a sventolare i vessilli degli achei anziché starsene zitti nella pancia del cavallo, lo stratagemma non avrebbe funzionato. O meglio, non si sarebbe trattato affatto di un inganno ma di un assalto alle mura di Troia: ciò che intende fare Vannacci con l’Europa.

Un cavallo di Troia russo, se si ha in mente l’espediente omerico, ha senso se si mostra progressista anziché reazionario, pacifista invece che apertamente filorusso, eurocritico alleato di forze europeiste anziché nazionalista alleato di forze anti europeiste, attento alle conseguenze negative delle sanzioni più che sfacciatamente contrario a sanzionare la Russia. Insomma, come cavallo di Troia è molto più credibile l’avvocato Conte del generale Vannacci.

L’ex presidente del Consiglio non ha problemi a condannare “con chiarezza” l’aggressione di Putin, come non manca di ricordare che “all’inizio siamo stati anche favorevoli ai primi invii militari” perché “c’era il timore che la Russia potesse invadere tutta l’Ucraina”. Invece ora che Mosca di territorio ucraino ne ha occupato circa un quinto, evidentemente poca roba, Giuseppe Conte ritiene opportuno non fornire più a Kyiv le armi per difendersi dall’occupante che si espande. Su questo, che è la questione cruciale per il futuro dell’Europa, la posizione di Conte è perfettamente coincidente con quella di Vannacci: basta aiuti militari all’Ucraina. Naturalmente, il leader del M5s non parla come un ammiratore del Cremlino. Il suo linguaggio è molto “pacifista”: serve una “svolta negoziale”, che evidentemente può partire solo se viene disarmato Volodymyr Zelensky. E’ questo il gesto che serve a mostrare buona volontà, per “sedersi attorno a un tavolo con Putin”, facendo leva sulla “forza diplomatica” dell’Italia, in nome del “dialogo tradizionale con la Russia” con cui “abbiamo uno scambio culturale incredibile”. Putin vuole trattare, ma il “bellicismo” europeo rischia di far scoppiare la Terza guerra mondiale.

La narrazione è diversa, ma nella sostanza le posizioni di Conte e Vannacci sono uguali: sospensione del supporto militare all’Ucraina, rottura dell’unità europea contro la Russia, riapertura dei flussi energetici da Mosca verso l’Europa. “Torniamo a comprare gas dalla Russia”, afferma il generale. “E’ necessaria una svolta negoziale in Ucraina, che a noi serve come il pane, perché un attimo dopo dobbiamo acquistare il gas russo”, sostiene l’avvocato. La sovrapposizione tra Conte e Vannacci sui temi fondamentali che riguardano il rapporto con la Russia è evidente dai voti al Parlamento europeo.

Sia il M5s sia Vannacci, hanno votato contro il piano RearmEu per rafforzare la capacità difensiva europea ed entrambi si oppongono strenuamente all’uso dei fondi europei Safe per rafforzare le difese nazionali. Insieme hanno votato a Strasburgo contro il sostegno europeo all’Ucraina, contro la risoluzione del Parlamento europeo sulla “falsificazione della storia” da parte della Russia per giustificare l’invasione dell’Ucraina e contro la posizione dell’Ue sul piano per una “pace giusta e duratura” in Ucraina. Quest’anno, M5s e Vannacci hanno votato insieme anche il 24 febbraio contro la risoluzione che condannava la Russia e sosteneva l’Ucraina nel giorno del quarto anniversario dell’invasione e, più recentemente, il 30 aprile, hanno votato contro la risoluzione di condanna dei ripetuti attacchi della Russia contro obiettivi civili ucraini.