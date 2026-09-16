Una lunga campagna di colonizzazione semantica

C’è chi tira l’allarme: a forza di estendere l’etichetta di negazionismo si ottiene di “banalizzare” lo sterminio degli ebrei, di farne una tragedia fra le tante. A me sembra, piuttosto, che si finisca per “eccezionalizzare” tutto il resto. Ogni tema controverso è trasformato in un checkpoint morale che divide infallibilmente i buoni dai cattivi e, più concretamente, in un pretesto per praticare piccole o grandi intolleranze. Perché il negazionismo della Shoah è il caso limite di un’opinione che non ha cittadinanza, se non è addirittura fuorilegge; e perché le obiezioni di un negazionista non si discutono neppure, ci si compiace di squalificarle additando chi le esprime al biasimo generale. Se fossimo imperialisti semantici anche noi, diremmo che l’assimilazione di ogni caso al caso limite per eccellenza fa del dibattito pubblico una prigione a cielo aperto.