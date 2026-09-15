I medici di Molière e la diagnosi di "neoliberismo"

Se ne sono lette tante. Qualcuno diceva che sì, Bonino si era convertita al neoliberismo, ma che questo non contamina retroattivamente i suoi anni eroici. Altri replicavano che non si è trattato di conversione: bisogna onorarla per i diritti civili, su cui era progressista, non per quelli sociali, sui quali è stata sempre di destra. Peccato che Emma non abbia potuto, con un colpo di scena, balzare in piedi e ribadire ai medici che considerava le sue battaglie liberali in economia come la continuazione delle battaglie civili, e che nell’articolo 18 e nel matrimonio indissolubile vedeva all’opera lo stesso paternalismo di Stato o di sindacato. Avrebbe forse detto: la diagnosi è più semplice, appartengo alla tradizione della sinistra liberale. Ma questa “piccola pagina di storia” dotti, medici e sapienti l’hanno ormai stralciata dal libro. Non la capiscono più. E la cosa non è comica: è una tragedia.