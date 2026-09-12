Antisemitismo, difesa di Israele, democrazie armate. Una Bonino rimossa

Tra il 2001 e il 2002, Bonino, con Pannella, rilanciò la proposta di far entrare Israele nell’Unione europea. E lo fece non come provocazione ma, come va di moda dire oggi, per coerenza: chi combatte per i diritti, chi combatte per la democrazia, chi combatte le dittature, chi combatte l’antisemitismo, non può smettere di criticare una democrazia quando sbaglia (e Bonino ha spesso criticato Netanyahu negli ultimi anni), ma non può mai smettere di ricordare che differenza c’è tra chi difende una democrazia e chi difende il terrorismo. Ci sono diritti che Bonino ha difeso nella sua vita che tutti coloro che oggi ricorderanno con passione Bonino non possono permettersi di dimenticare, anche se questi diritti rischiano di far saltare i più ridicoli algoritmi del politicamente corretto. Il diritto delle democrazie a proteggere la libertà con la forza. Il diritto delle democrazie a combattere gli estremismi, anche quelli islamisti. Il diritto, o meglio il dovere, di non confondere gli aggrediti e gli aggressori quando si parla di difendere democrazie assediate come Israele – e immaginiamo quanto Bonino debba aver patito nel vedere i suoi presunti eredi incapaci di distinguere che differenza c’è tra aggrediti e aggressori, tra democrazia e dittature. Sulla difesa della vita, è stata una gioia litigare con Bonino. Sulla difesa della democrazia, è stato un piacere pensarla come lei.