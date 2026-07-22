Dal poliziottesco di Salvini al peplum di Vannacci. L'ironica vendetta del cinema di genere

Ma la carta del neo-neorealismo – già tentata a più riprese in chiave antiberlusconiana – ha dimostrato sul campo di essere perdente. E lo è anche nella forma del pastiche di “C’è ancora domani”, che pareva un remake di “Biglietto amaro” di Remo Garpelli, la parodia neorealista di Aldo, Giovanni e Giacomo. Insomma, servirebbe un antidoto più potente, ma il guaio è che manca la ricetta, manca il laboratorio, mancano gli elementi per sintetizzarlo. In questo, “Il Caimano” di Nanni Moretti fu profetico, e non nel senso che si intende di solito. Ricordate? C’era un produttore di film di genere – tra cui “Violenza a Cosenza” e “Maciste contro Freud” – che decideva di dare una chance a una regista esordiente. Pensava di fare un film d’azione, e invece si ritrovava un polpettone su Berlusconi che pareva sceneggiato da MicroMega. Dopo vent’anni siamo ancora fermi lì. Sceneggiatura Democratica, al lavoro!