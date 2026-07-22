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Dal poliziottesco di Salvini al peplum di Vannacci. L'ironica vendetta del cinema di genere

È scappato dalle sale solo per meglio tornare a perseguitarci nella realtà. C'è chi spera in un ritorno al neorealismo, ma servirebbe un antidoto più potente. Sceneggiatura Democratica, al lavoro!

di
Guido Vitiello
22 LUG 26
Immagine di Dal poliziottesco di Salvini al peplum di Vannacci. L'ironica vendetta del cinema di genere

Foto ANSA

Dunque, ricapitolando: Berlusconi si era accaparrato a suo tempo la commedia sexy all’italiana e il cinepanettone; Salvini ha puntato tutto sul poliziottesco, con qualche incursione nel kitsch dei supereroi a basso costo come “L’uomo puma” o “Arriva Dorellik”; Meloni e la compagnia di Atreju, legittimamente, avevano già ipotecato da un pezzo il fantasy locale, quei film sword and sorcery girati nella campagna laziale come “Ator l’invincibile” di Joe D’Amato; ora il generale futuronazionalista, con il video sull’imperatore Robertus Vannaccius che fa sbranare l’opposizione dai leoni, allunga le mani (per l’esattezza, un dito medio e un pollice verso) sul peplum all’italiana. Solo un cieco non se ne accorgerebbe: l’ironica vendetta del cinema di genere – scappato dalle sale solo per meglio tornare a perseguitarci nella realtà – è ormai un assedio senza tregua. Come correre ai ripari? Il cinefilo Bettini – che accusava Renzi di scimmiottare il cinema imborghesito dei telefoni bianchi – auspica da anni, per la sinistra, un ritorno al neorealismo (purtroppo il suo rosselliniano del cuore è riuscito, al massimo, a girargli “Roma città aperta alle spie russe”).
Ma la carta del neo-neorealismo – già tentata a più riprese in chiave antiberlusconiana – ha dimostrato sul campo di essere perdente. E lo è anche nella forma del pastiche di “C’è ancora domani”, che pareva un remake di “Biglietto amaro” di Remo Garpelli, la parodia neorealista di Aldo, Giovanni e Giacomo. Insomma, servirebbe un antidoto più potente, ma il guaio è che manca la ricetta, manca il laboratorio, mancano gli elementi per sintetizzarlo. In questo, “Il Caimano” di Nanni Moretti fu profetico, e non nel senso che si intende di solito. Ricordate? C’era un produttore di film di genere – tra cui “Violenza a Cosenza” e “Maciste contro Freud” – che decideva di dare una chance a una regista esordiente. Pensava di fare un film d’azione, e invece si ritrovava un polpettone su Berlusconi che pareva sceneggiato da MicroMega. Dopo vent’anni siamo ancora fermi lì. Sceneggiatura Democratica, al lavoro!

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Roberto Vannacci