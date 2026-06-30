Allucinazioni elettorali (peggio di quelle di Fantozzi)

Quando il sole è così caldo da sciogliere la cera e sul mare cade la bonaccia, è l’ora privilegiata delle apparizioni. Anch’io sono stato visitato dal demone meridiano. Stavo leggendo l’ennesimo pastone romano sulla legge elettorale. In pentola ribollivano dozzine di dichiarazioni di altrettanti partiti a proposito di preferenze, listini bloccati, premi di maggioranza, soglie di sbarramento, firme da raccogliere. L’iter sarà a ostacoli, commentava il notista. “Che anno è questo?”, mi sono sorpreso a pensare in uno strano panico da déjà-vu. Cambiano i nomi in latino maccheronico delle proposte di legge, ma i maccheroni hanno ogni estate lo stesso sapore. Ed è a questo punto che ho avuto la visione.