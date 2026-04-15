Questa iperrealtà, aggiungo, è per sua natura molto instabile: un immaginario sovraccarico – anche quando vi si aderisce con pieno slancio, come accadeva per una parte dell’America reaganiana – è sempre sul punto di rovesciarsi in parodia, o in autoparodia. Con Trump il rovesciamento è ormai compiuto. Non fosse che la parodia, insegna la psicoanalisi, è spesso un indicatore di ostilità inconscia. E’ il contrattacco euforico di un io umiliato (o addirittura masochista) verso un super-io da cui si sente schiacciato – nel caso di Trump tutte le istituzioni: politiche, giuridiche, tradizionali, carismatiche, morali, militari e religiose. La messa in caricatura gli offre una vittoria di Pirro, ma non è che una ribellione simulata, che tenta disperatamente di camuffare un sentimento di soggezione e di impotenza. Intendiamoci, la psiche di Trump mi interessa fino a un certo punto, e oltretutto non sono psicoanalista. Mi interessa, e ci riguarda tutti, lo spettacolo quotidiano che questo ciclo nevrotico mette in scena nel mondo: quello di un’America che odia teatralmente sé stessa.