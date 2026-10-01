Why only Bardella? Tutti gli altri, liberi di odiare

La faccenda è chiara, e fa ben capire come funzioni il pensiero (ops!) della setta degli odiatori di Israele: siccome Bardella è un fascistone, lo si può attaccare pure per le frasi antisemite. Invece tutti gli altri, quelli che da tre anni e più dicono, e soprattutto pensano, le stesse oscenità, ma sono di sinistra, magari attori di serie virgola con la kefiah, vanno bene. E non ci riferiamo solo alla notoria rapporteur Albanese, che straparla di genocidio ma evidentemente non aveva letto neppure Primo Levi, sarebbe facile. Basta scartabellare le cronache quotidiane, per trovare sincerissimi amici degli ebrei come il sindaco di Bari Decaro, che in piazza cantò “Palestina libera dal fiume fino al mare”, ma nessuno ne informò Mediapart.