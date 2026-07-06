La cattiva influenza di Trump su Trump

C’è dunque un Trump che agisce e, simultaneamente, un Trump che osserva compiaciuto le conseguenze dell’azione che compie; finché quest’osservazione (ad esempio per mezzo dei commenti che Trump posta riguardo a sé stesso sul proprio social network) diventa essa stessa azione, che a sua volta viene osservata da un altro Trump che si regola di conseguenza, e così via per sempre. Meccanismo abissale e inesorabile come il Dio di Aristotele, il Trump che guarda sé stesso guardante è un’infinita macchina di auto-intrattenimento. C’è solo da sperare che, alla fine della fila di Trump che si osservano agire, ci sia prima o poi un ultimo Trump che si vede e tutt’a un tratto si domanda: “Ma che cosa sto facendo?”.