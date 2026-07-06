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Sui social Trump se la prende ancora con Meloni
Su Truth il presidente americano posta una foto di Meloni con su scritto: "Serve un ordine restrittivo". Il governo ha deciso di ignorare l'affronto
6 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 06:22
Il giorno dopo i festeggiamenti per il 4 luglio, alle 22.51 di domenica, Donald Trump decise, tra un retweet maga, fotomontaggi anti Obama, foto di famiglia generate con l'intelligenza artificiale, che era il momento di utilizzare i social, il suo social Truth, per attaccare una alleata - o quanto meno così dovrebbe essere -, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo ha fatto pubblicando una foto nella quale lui è di spalle, la premier italiana gli lo guarda adorante e in alto scritto: "Serve un ordine restrittivo". Già dopo il G7 di Evian, Donald Trump, durante una telefonata con Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca per La7, aveva detto che in Francia Meloni gli aveva fatto pena perché l’aveva implorato per una foto assieme. La presidente del Consiglio aveva smentito questo e risposto con un video sui social nel quale sosteneva che "io e l’Italia non imploriamo mai". Questo è un nuovo capito della schermaglia con Giorgia Meloni.
Non il massimo in vista del vertice Nato che si terrà ad Ankara, Turchia, il 7 e 8 luglio. Un incontro molto importante, sia perché saranno presenti tutti i capi di stato e di governo dei paesi aderenti, soprattutto perché in ballo c'è da decidere il futuro dell'alleanza atlantica.
Dal governo è emerso sconcerto per ciò che ha pubblicato il presidente degli Stati Uniti d'America. La decisione di Palazzo Chigi però è quella di non rispondere alla provocazione e affidarsi al silenzio. Il governo è concentrato sui dettagli finali del dossier che deve portare al vertice Nato e preferisce non farsi coinvolgere.
Da “bellissima” e “grande leader” a “mi ha fatto pena”. Tutte le giravolte di Trump sul rapporto con Meloni
Il rapporto tra il presidente americano e la premier, il cui obiettivo dichiarato era creare un ponte tra Stati Uniti e Europa, ha subìto molti scossoni da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca. Se all'inizio la leader di FdI veniva definita "una grande donna", "molto rispettata", la guerra in Iran ha creato una spaccatura