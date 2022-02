La manutenzione della Metro è un guaio solo a Roma

C’è chi la presa con filosofia e si è limitato a un rassegnato, ma lungo sospiro. Chi, invece, ha dato in escandescenze. In ogni caso la notizia non ha lasciato affatto indifferenti i romani che per spostarsi usano il trasporto pubblico. “Sulla linea A e B della metro, dovremo avviare un’importante manutenzione: la linea B chiuderà anticipatamente alle 21 da aprile a giugno, la A, invece, chiuderà sempre alle 21, ma per 18 mesi a partire da giugno”, ha annunciato domenica l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.

