Legge elettorale, Donzelli "controllore" dei voti segreti: "Entriamo nella terza Repubblica". E attacca Conte
Il responsabile dell'organizzazione di FdI insieme a Montaruli, Kelany e altri fa da "vedetta" ai suoi deputati contro i franchi tiratori. "Per la sinistra è indecente che in Italia comandi chi prenda un voto in più", dice. E spunta un segno della croce, della deputata Elisabetta Lancellotta. Bignami: "Anche l'opposizioni ha votato la legge"
Giovanni Donzelli durante le dichiarazioni sul voto finale sulla Legge elettorale - foto Ansa
Lo Stabilicum è legge. Il via libera definitivo della Camera. Meloni: "Gli italiani tornano a scegliere"
Questa volta il voto segreto non inguaia il centrodestra: con 227 voti favorevoli e 164 contrari la Camera approva. In dichiarazione di voto intervengono anche Elly Schlein e Giuseppe Conte. Per fermare la legge al campo largo restano ora solo i ricorsi alla Corte costituzionale. La premier: "Reintroduciamo le preferenze che mancavano da 30 anni"