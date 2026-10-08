“Il nodo è nel premio di maggioranza”, dice Mirabelli (ex Corte)

Quando sono ammissibili, da questo punto di vista? “Quando sono limitati e non fortemente distorsivi. Si pone insomma un tema di ragionevolezza: non ci sarebbe da discutere di un premio di maggioranza, forse, se la maggioranza degli aventi diritto al voto si fosse già espressa e si ragionasse soltanto per incrementarla, ma se il partito, la formazione e il raggruppamento di partiti non raggiungessero quel tetto di consensi, la questione si farebbe delicata, e l’esercizio del voto potrebbe apparire ristretto. Alle suppletive in Calabria, per esempio, ha votato un 22-23 per cento degli aventi diritto. Con percentuali basse, insomma, assicurare una macro-maggioranza a chi non ha ottenuto neanche la maggioranza significherebbe non rappresentare pienamente la volontà dell’elettore”. Per non dire del caso in cui, dice Mirabelli, “una delle due coalizioni ottenesse il 42 per cento e l’altra il 41,8. In quel caso non sarebbe evidente il distacco tra una maggioranza e una quasi maggioranza”. Anzi: “Quel testa a testa potrebbe risolversi più correttamente con il ballottaggio, in modo da ridare la parola al corpo elettorale”. L’uguaglianza del voto, dice Mirabelli, riguarda anche “l’eguaglianza tra candidati”. Le hanno chiamate quasi quote di genere: presenti nelle liste ma non rispetto ai capilista. “Non sarebbe garantita l’eguaglianza tra eletti”, dice Mirabelli. Quanto ai capilista bloccati, “la Corte ha ammesso il fatto che ci siano liste bloccate a patto che siano brevi, e nell’ipotesi in cui non si esprimano preferenze. In questo caso potrebbe sorgere un dubbio, ma mi pare molto sofisticata e remota come ipotesi, sull’uguaglianza rispetto al voto bloccato per i capilista ma non per gli altri candidati: si potrebbe configurare una limitazione della possibilità di scelta, non sarebbe eguale cioè il voto attribuito al singolo candidato e il voto di preferenza rispetto a quello attribuito al capolista. Ma ripeto: ipotesi remota”.