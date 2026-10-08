Il campo largo sogna il bis del No, e diventa la “coalizione dei ricorsi” contro il Melonellum

La dem Simona Bonafè, che in commissione Affari Costituzionali ha seguito tutto l’iter della legge, dice: “La nostra battaglia contro questa legge elettorale, fatta su misura da chi governa, continua nel paese, insieme a tutti coloro che ritengono che le regole del gioco che riguardano tutti non si impongano a colpi di maggioranza”. La macchina è già oliata. Zaccaria spiega che i ricorsi sono in via di redazione in tutte le regioni, e che la raccolta fondi (un ombrello per i ricorrenti) è già cominciata, in modo da essere pronti, dice il professore, a muoversi non appena la legge entrerà in vigore, tra fine ottobre e inizio novembre. Partita da un appello di 160 costituzionalisti, e passata per due convegni a inizio e a fine estate, l’iniziativa di questa rete, in nome di “Costituzione e democrazia”, punta a chiedere l’accertamento della lesione del diritto di voto rispetto alla legge e di ottenere una pronuncia della Corte prima delle Politiche. E se le presenze di società civile nella Rete sono in parte sovrapponibili a quelle della battaglia referendaria per il No, è “prima di tutto lo spirito del referendum”, dice Zaccaria, ad aleggiare attorno alla nuova “coalizione” per i ricorsi. Nel merito sarà il professor Grosso a occuparsi del contenuto. Al momento si apprende che saranno sei le principali criticità da sottoporre al giudice: il premio di maggioranza per com’è confezionato, con i listoni bloccati di 70 deputati e 35 senatori (in caso di ottenimento del premio, e si sottolineerà sia l’entità del premio sia la sua distribuzione sia l’imposizione di una lista “fissa”); l’impossibilità per l’elettore di esercitare un’effettiva scelta dei rappresentanti, visto che è certa soltanto l’elezione dei capilista; il “tradimento” dell’articolo 51 della Costituzione sull’equilibrio di genere; l’obbligo di indicare sulla scheda il nome del candidato premier, non solo rispetto alle prerogative del capo dello stato; la distribuzione del premio in Senato, rispetto all’articolo 57 (elezione su base regionale); il numero di firme necessarie a presentarsi (6000 per collegio, cosa che fa salire a oltre 300 mila totali le firme da raccogliere a livello nazionale). “Quasi quasi il numero di consensi di una piccola forza politica”, dicono nel campo largo.