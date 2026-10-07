Le mire di Renzi su FI, dall’Emilia alla Toscana (e Campania)

Il saluto di Giacobazzi, che ieri ha tenuto una conferenza stampa ammettendo le interlocuzioni con Renzi, segue quello di Giovanni Gidari, vice segretario provinciale di FI Modena e membro della segreteria regionale, Bruno Rinaldi, consigliere comunale a Castelvetro e Simone Torrini, consigliere politico nella segreteria provinciale FI. Ma anche Gianmarco Nardini, segretario provinciale di Forza Italia giovani. Tutti si erano fatti vedere alla kermesse renziana del weekend. E proprio in quella sede si era iniziato a parlare, lo aveva fatto apertamente anche l’ex premier, di nuovi acquisti che “saranno solo l’inizio”. Le mire di Italia viva, che ha sempre la sua roccaforte in Toscana e in particolare nella provincia di Firenze, sono quindi concentrate anche su questa regione. In effetti, soprattutto nello scorso Consiglio regionale, si era notata una certa mobilità tra i due partiti con l’ex Iv Sguanci che era passato con Forza Italia, per poi tornare con Renzi e finire la consiliatura tra le file degli azzurri. Ma eventuali nuovi innesti questa volta potrebbe riguardare più che altro i comuni.