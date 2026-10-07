Political'anniversario
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I messaggi di Meloni e Mattarella: "Nessuna causa può giustificare il massacro del 7 ottobre"
La presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica ribadiscono la condanna del terrorismo e dell’antisemitismo e l’impegno per la tutela delle popolazioni civili, nella prospettiva di una pace fondata sulla soluzione dei due Stati
7 OTT 26
Ultimo aggiornamento: 08:22
(Foto Ansa)
Nel terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordano le vittime del massacro e gli ostaggi, tornando a chiedere una soluzione politica che garantisca sicurezza agli israeliani e un futuro ai palestinesi.
"Il tempo trascorso non attenua la gravità di quei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti", afferma la presidente del Consiglio, che rinnova la vicinanza alle famiglie delle vittime, agli ostaggi e al popolo israeliano, richiamando l’impegno contro "ogni forma di antisemitismo".
La premier aggiunge che, "proprio in nome della tutela di tutta la popolazione civile coinvolta, non possiamo restare indifferenti davanti alle drammatiche e inaccettabili sofferenze degli abitanti di Gaza o alla violenza crescente di cui sono vittime i civili palestinesi in Cisgiordania". "La spirale di violenza deve essere interrotta", prosegue, indicando nella prospettiva di due stati entro confini riconosciuti la strada per assicurare sicurezza e dignità.
Anche Mattarella ricorda "la tragica ricorrenza dell’ignobile attacco perpetrato da Hamas contro numerosi civili israeliani", i giovani uccisi e rapiti durante il festival e le vittime sequestrate nelle loro case. "Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. Resteranno, per tutti i popoli, un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza, in Medio Oriente e nel mondo intero, le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell’antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa".
Il capo dello stato si sofferma anche sulla risposta israeliana. "Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Allo stesso tempo è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all’Autorità Nazionale Palestinese". Per Mattarella, occorre ricreare i presupposti della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva "Due Popoli, Due Stati".