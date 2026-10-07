I messaggi di Meloni e Mattarella: "Nessuna causa può giustificare il massacro del 7 ottobre"

La premier aggiunge che, "proprio in nome della tutela di tutta la popolazione civile coinvolta, non possiamo restare indifferenti davanti alle drammatiche e inaccettabili sofferenze degli abitanti di Gaza o alla violenza crescente di cui sono vittime i civili palestinesi in Cisgiordania". "La spirale di violenza deve essere interrotta", prosegue, indicando nella prospettiva di due stati entro confini riconosciuti la strada per assicurare sicurezza e dignità.

Anche Mattarella ricorda "la tragica ricorrenza dell’ignobile attacco perpetrato da Hamas contro numerosi civili israeliani", i giovani uccisi e rapiti durante il festival e le vittime sequestrate nelle loro case. "Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. Resteranno, per tutti i popoli, un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza, in Medio Oriente e nel mondo intero, le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell’antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa".