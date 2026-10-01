Legge elettorale, alla Camera respinte le pregiudiziali di costituzionalità: la maggioranza regge

Nessuna sorpresa, nessun franco tiratore: la Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni in seno al nuovo disegno di legge elettorale. I voti contrari in Aula a Montecitorio sono stati 229, quelli favorevoli 151. Il voto si è svolto a scrutinio segreto, ma a differenza di quanto successo a luglio la maggioranza ha tenuto. Ora il ddl prosegue il suo iter e la prossima settimana ci sarà il voto finale, che sarà anch'esso a scrutinio segreto e il governo porrà la qustione di fiducia. A decidere la data esatta sarà la conferenza dei capigruppo convocata subito dopo l'esito del voto di oggi.