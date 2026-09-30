Renzi: "Se Conte vince le primarie lo sosterrò al governo". E alla Leopolda invita Stroppa

Matteo Renzi si dice disposto a sostenere chiunque vincerà alle primarie, anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. "La mia risposta è sì. Se accetti di fare le primarie chiunque le vinca lo sostieni. Poi io faccio di tutto perché non le vinca quello che considero il più distante. Ma se le vince, governa lui. Punto". Il leader di Italia Viva lo ha detto alla presentazione del suo libro 'Quando c'era lei. L'Italia dopo Giorgia Meloni', rispondendo alla domanda se sosterrebbe il numero uno del M5s al governo in caso di vittoria, se ci saranno le primarie nel centrosinistra. "Il tema non è Conte. Se ci sono le primarie chi le vince rappresenta tutti – ha aggiunto –, poi faccio di tutto perché non le vinca chi considero più lontano, ma se le vince governa lui, punto. Conte non è il mio modello politico ma l'ho già sostenuto come presidente del Consiglio".