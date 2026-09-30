Politicaerrori di calendario
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Anche la data del congresso di Salvini è una farsa
Le date scelte dal segretario coincidono con il Festival delle regioni di Firenze, dove sono attesi i grandi nomi della Lega. E' l'ennesima mancanza di attenzione
30 SET 26
Foto ANSA
Il congresso “farsa” di Salvini ha pure la data farsa. La notizia che non si candiderà nessuno non è più una notizia e dunque si ripiega sul calendario. La Commissione Statuto della Lega propone di celebrare questo congresso Duma (vecchi delegati fedeli a Salvini che devono alzare la mano) il 24 e 25 ottobre. Nella stessa data, a Firenze, si apre il Festival delle regioni. Il vanto della Lega è rappresentato dai governatori ed ex, Fedriga (presidente della Conferenza Stato-regioni) Attilio Fontana, Fugatti, Zaia. Se sono a Firenze non possono essere a Milano.
E’ l’ennesima mancanza di attenzione, una piccolissima delle grandi. Non fa più rumore che Francesca Verdini, Evita Verdòn, assegni i voti agli articoli sgraditi (su Instagram) e non fa più rumore neppure il partigiano Romy, Max Romeo, che a “Un giorno da Pecora” parla già del suo destino: “Espulso dopo il congresso? Non ho paura di nulla”. Resta solo Fontana, l’hidalgo. Un giorno si dirà: meglio un giorno da Fontana che i mille, come questi mille della Lega.