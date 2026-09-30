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errori di calendario

Anche la data del congresso di Salvini è una farsa

Le date scelte dal segretario coincidono con il Festival delle regioni di Firenze, dove sono attesi i grandi nomi della Lega. E' l'ennesima mancanza di attenzione

di
Carmelo Caruso
30 SET 26
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Foto ANSA

Il congresso “farsa” di Salvini ha pure la data farsa. La notizia che non si candiderà nessuno non è più una notizia e dunque si ripiega sul calendario. La Commissione Statuto della Lega propone di celebrare questo congresso Duma (vecchi delegati fedeli a Salvini che devono alzare la mano) il 24 e 25 ottobre. Nella stessa data, a Firenze, si apre il Festival delle regioni. Il vanto della Lega è rappresentato dai governatori ed ex, Fedriga (presidente della Conferenza Stato-regioni) Attilio Fontana, Fugatti, Zaia. Se sono a Firenze non possono essere a Milano.
E’ l’ennesima mancanza di attenzione, una piccolissima delle grandi. Non fa più rumore che Francesca Verdini, Evita Verdòn, assegni i voti agli articoli sgraditi (su Instagram) e non fa più rumore neppure il partigiano Romy, Max Romeo, che a “Un giorno da Pecora” parla già del suo destino: “Espulso dopo il congresso? Non ho paura di nulla”. Resta solo Fontana, l’hidalgo. Un giorno si dirà: meglio un giorno da Fontana che i mille, come questi mille della Lega. 

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