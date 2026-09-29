La Lega verso il congresso straordinario il 24-25 ottobre a Milano

Il congresso straordinario della Lega potrebbe svolgersi fra meno di un mese. "Questa mattina si sono conclusi i lavori della commissione Statuto e Regolamento della Lega, presieduta dal responsabile organizzativo Maurizio Bosatra, per definire la proposta di regolamento del Congresso straordinario richiesto dal segretario Matteo Salvini dal palco di Pontida 2026. La Commissione ha raggiunto all'unanimità l'intesa sul regolamento, sulla data del 24-25 ottobre e su Milano come sede del Congresso" , ha dichiarato Roberto Calderoli, ministro leghista per gli affari regionali e le autonomie. La proposta sarà ora sottoposta all'approvazione del Consiglio Federale.

Negli ultimi giorni, tuttavia, i toni si sono fatti più aspri. "Matteo Salvini può farselo da solo il congresso straordinario della Lega. È un trappolone. Io non ci casco", ha affermato Romeo in un colloquio con il Corriere della Sera. "Io e Attilio Fontana e tutti gli altri – aggiunge – ci stiamo muovendo solo ed esclusivamente per il bene del leghismo e, pensi un po', pure dello stesso Salvini. Il partito è in caduta libera. Il trend fa spavento. Siamo in difficoltà, – ha aggiunto – e non dobbiamo nascondercelo. A Varese, Bergamo, Brescia, a Monza e in Brianza, in Valtellina, ma anche in Liguria, in Piemonte, c'è un'insofferenza forte e diffusa". "Noi diciamo - afferma ancora il senatore -: Salvini resti pure segretario, ma costituiamo una sorta di 'comitato elettorale', una squadra che abbia poteri reali, per raddrizzare, con urgenza, la linea politica del partito. Noi non dobbiamo più inseguire Vannacci sul suo terreno. Noi dobbiamo tornare a essere la Lega, recuperando la nostra identità. Dobbiamo tornare a parlare di fisco, burocrazia, federalismo. Noi dobbiamo essere il sindacato dei territori, valorizzarli. E poi, soprattutto, va ritrovato l'antico spirito leghista, che metteva la comunità davanti alle ambizioni personali".