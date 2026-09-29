Dopo Reggio le politiche: "Vannacci in coalizione? Potrebbe prendere i voti di FdI e Lega”, dice Gigliuto

Oltre a far flettere gli altri partiti del centrodestra, far entrare Fn nell’alleanza potrebbe però avere un secondo elemento negativo: con lui in coalizione, “ci sarebbe una probabilità in più che il leader di Azione Carlo Calenda entri a far parte del campo largo”, dice Gigliuto, “e magari potrebbe non essere l’unico: se riuscisse a ingrossare la coalizione e a creare un racconto che funzioni e che motivi il voto non è detto che il campo largo non possa diventare di nuovo competitivo”. Inoltre, potrebbe accadere che “con un centrodestra più radicale qualche elettore con un orientamento politico di centrosinistra decida di andare a votare, cosa che non avrebbe fatto senza Vannacci come avversario”.