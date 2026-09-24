Le unghie di Meloni. Angosciata dal costo della benzina, si ragiona anche sulla leva dell’Iva. Il “no” a Salvini

Il dl concorrenza è fermo da luglio e non è stato ancora bollinato. La ragione? C’è chi dice perché mancano le coperture e chi assicura: sono solo problemi di natura tecnica. Alla Camera, il giorno dopo la finale persa al novantesimo, la possibile uscita (in anticipo) dalla procedura d’infrazione, siede Giulio Tremonti e si interroga su questo decimale, sulla sapienza che a volte i tecnici sanno usare per frenare gli istinti bestiali della campagna elettorale. Ricorda Tremonti che ai suoi tempi c’era un modo per aggiustare i conti. Si chiamavano “le beferate” (da Attilio Befera, l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate), ed erano le alchimie che consentivano ai decimali, i piccoli ricci dei bilanci pubblici, di tornare al loro posto. E se quel decimale fosse stato cercato? Tremonti sorride e si limita alla smorfia, a quel pensiero che Giovanni Tria, altro ministro dell’Economia, ha messo in chiaro. A volte un decimale si può rivelare il miglior alleato di chi vuole tenere in ordine i conti. In Italia ci sarebbe un partito di pazzi malinconici, così li chiamava Salvemini, che ancora credono nella pulizia dei bilanci, nella bellezza del parlare. Ne farebbero parte Giorgetti, Freni, Cuperlo (andate a riprendervi il suo ricordo di Guccini pronunciato in Aula) e quel Marattin, segretario del partito Liberaldemocratico, che ricorda a Giorgetti, al question time: “Ministro, guardi che il populismo entra dappertutto”. Si riferisce al taglio dell’Irpef che Giorgetti aveva promesso prima di abolire il bollo (taglio strutturale), prima di questi numeri dell’Istat, il fondaco dove si riparano, per il governo, i nuovi intoccabili. E’ passato un giorno e si sta passando dal “rammarico”, sempre di Giorgetti, all’amaro in bocca (l’espressione è di Francesco Filini, lo stratega di FdI), che domanda: “Cosa succede se l’anno prossimo, come è probabile, l’Istat rivedrà le stime?”. Ve lo diciamo noi: il matematico che fa la valutazione e che impedisce a un paese di uscire dalla procedura di infrazione (in anticipo) può essere punito? Vedrete che sarà una delle prossime battaglie, il chi “sbaglia” i conti, paga. E qui si apre il fronte dell’errore. Le talpe dell’Istat ci dicono che a dirla tutta non sono state calcolate alcune spese di Ferrovie e Anas (pari a sei miliardi) che avrebbero fatto salire il 3,1 al 3,4 per cento, mentre al Mef, con gentilezza, invitano a notare che quei 2,3 miliardi (la causa del decimale) entrano direttamente in un registro che non passa dal Mef. Insomma, non si poteva verificare, o meglio “non potevamo sapere”.