La “Tajanata”: cambiare il nome del ministero degli Esteri

Ha recentemente modificato la struttura della Farnesina perché il ministero, dice Tajani, “deve essere bicapite, una testa politica e una economica”. E ora smettetela di fare spirito. Tajani in minigonna merita la Fashion Week ed è merito di Tajani se questo indumento è tornato alla ribalta (Prada ha dedicato l’intera collezione 2026). Cos’è la Tajanata? E’ la frase gozzaniana di nonna Speranza, sono le “buone cose di pessimo gusto”, la frase uscita malissimo del Tajani liberale, l’uomo più disarmato del mondo. Lo avete massacrato, ma la verità è che Tajani ha rilanciato il commercio, l’ironia e il femminismo. Viva la Tajanata, l’avventura del nostro ministro Marcovaldo.