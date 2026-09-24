Il patto di Tajani all'Onu per sostenere Martina alla Fao

Non c’è un direttore europeo da 50 anni e mai un italiano ha ottenuto questo ruolo in 80 anni di storia dell’organizzazione. L’Italia merita questo ruolo di primo piano e l'attuale vicedirettore generale è l'uomo giusto

Per questa ragione, l'obiettivo del vicepremier è duplice. Come riferiscono fonti della Farnesina da un lato si vuole evitare di far emergere polemiche interne come accaduto in passato, dall'altro mostrare forza nel sostenere Martina per una carica così importante. Le elezioni si terranno l'anno prossimo. E secondo quanto siamo in grado di ricostruire l'ex ministro dell'Agricoltura sta continuando a salire di quotazione anche tra gli altri paesi: il sostegno di aggira intorno alle 60 nazioni. L'ultima è l'India, come comunicato anche ieri dal ministro degli Esteri Jaishankar a Tajani. I competitor sono importanti, come il candidato spagnolo Luis Planas e la partita sarà molto complessa a livello diplomatico. Ma l'Italia tifa azzurro.