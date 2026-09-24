PoliticaPace fatta
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Il patto di Tajani all'Onu per sostenere Martina alla Fao
Nella missione internazionale a New York il ministro degli Esteri stringe un "patto" con le forze politiche di maggioranza e opposizione per spalleggiare la candidatura dell'ex ministro dell'Agricoltura come nuovo dirigente dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Nel mentre il suo nome sale di quotazione: l'ultimo sì arriva dall'India
24 SET 26
Maurizio Martina - foto LaPresse
C'è una novità intorno alla candidatura di Maurizio Martina alla Fao, la costola delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Secondo quanto appreso dal Foglio, in questi giorni di missione internazionale a New York, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha stipulato con i partiti italiani un "patto" bipartisan per il sostegno all'ex ministro dell'Agricoltura e segretario del Pd come nuovo Dg dell'organizzazione. Pace fatta, pare. L'occasione è stato un incontro nella sede dell'Onu dove erano presenti diversi parlamentari del nostro paese, tra gli altri, Maurizio Gasparri (FI), Bruno Marton (M5s), Ester Mieli (FdI), Vincenzo Amendola (Pd), Debora Bergamini (FI), Giangiacomo Calovini (FdI) e Peppe Provenzano (responsabile Esteri del Pd). All'appuntamento ha partecipato anche Martina ed è servito per fare un punto sulla sua candidatura e su come sarà la Fao del futuro.
la lettera
Perché il governo ha deciso di candidare Martina alla direzione della Fao. Ci scrive il ministro Lollobrigida
Non c’è un direttore europeo da 50 anni e mai un italiano ha ottenuto questo ruolo in 80 anni di storia dell’organizzazione. L’Italia merita questo ruolo di primo piano e l'attuale vicedirettore generale è l'uomo giusto
Per questa ragione, l'obiettivo del vicepremier è duplice. Come riferiscono fonti della Farnesina da un lato si vuole evitare di far emergere polemiche interne come accaduto in passato, dall'altro mostrare forza nel sostenere Martina per una carica così importante. Le elezioni si terranno l'anno prossimo. E secondo quanto siamo in grado di ricostruire l'ex ministro dell'Agricoltura sta continuando a salire di quotazione anche tra gli altri paesi: il sostegno di aggira intorno alle 60 nazioni. L'ultima è l'India, come comunicato anche ieri dal ministro degli Esteri Jaishankar a Tajani. I competitor sono importanti, come il candidato spagnolo Luis Planas e la partita sarà molto complessa a livello diplomatico. Ma l'Italia tifa azzurro.