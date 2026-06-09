Caselle dem. Per Zingaretti al posto di Picierno, Schlein rinuncerà a Martina alla Fao

Nel frattempo, dentro il Pd, stanno già tutti in apprensione in vista della partita delle candidature alle prossime elezioni politiche. L’attenzione in questa fase è incentrata su tre “vecchie glorie” che potrebbero perdere il posto . Si sta parlando di Piero Fassino, Pier Ferdinando Casini e Bruno Tabacci. Per il primo e per l’ultimo di questo terzetto il destino sembrerebbe ormai segnato: dovranno dire addio al Parlamento. A Palazzo Madama, invece, sono convinti che anche questa volta Casini riuscirà a spuntarla.

E a proposito dell’eterno duello tra la segretaria del Partito democratico e il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, tutti hanno notato che i due si contendono anche il voto Lgbtq+. Infatti entrambi saranno protagonisti alla Pride Croisette. Ossia il villaggio culturale e politico del Roma Pride, che si terrà alle Terme di Caracalla. Elly Schlein sarà intervistata oggi, alle otto di sera, mentre l’ex premier Giuseppe Conte sarà ospite della kermesse mercoledì 17 giugno.