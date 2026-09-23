Le notizie sugli anarchici non meritano di essere nascoste, sono lì a ricordarci cosa vuol dire soffiare sul fuoco

Sono quattro molotov o sono quattro segnali? Nelle informative interne dell’intelligence, la minaccia che viene considerata tra le più pericolose per il futuro della sicurezza del nostro paese è quella più sottovalutata da un pezzo consistente dell’opinione pubblica italiana . E’ una minaccia speciale, di fronte alla quale spesso si ridacchia, non comprendendone la portata, e che per quanto possa apparire evanescente ha la forza di tenere insieme, con un unico filo che si tesse, che si intreccia, che si annoda, che si stringe, tutte le principali pulsioni estremiste che attraversano l’Italia. La retorica antimilitarista, l’odio verso Israele, la demonizzazione della difesa dell’Ucraina, il sospetto dell’intelligence che, in alcune mobilitazioni, possa prodursi una saldatura con l’islamismo radicale.

I movimenti anarchici, autonomi e antagonisti – che secondo le autorità delegate alla sicurezza tendono a muoversi con più facilità in tre città principalmente, che sono Torino, Bologna, Padova – naturalmente vivono di ossessioni proprie, ma si nutrono anche di estremismi generali, spesso messi in circolo da soggetti diversi, come politici, intellettuali, attivisti, che senza rendersene conto infarciscono le proprie invettive contro gli stessi obiettivi degli anarchici usando parole simili a quelle che utilizzerebbero gli anarchici. La presenza di una minaccia anarchica non può diventare un limite alla libertà d’espressione dei partiti, dei leader e degli intellettuali e per quanto l’estremismo sia pericoloso è un diritto anche avere idee incendiarie fino a che le idee restano tali. Ma di fronte a una minaccia anarchica che, flirtando con i peggiori estremismi italiani, si nutre di retorica antimperialista, di narrazioni antimilitariste, di demagogia anticoloniale, di odio nei confronti dell’Ucraina, di simpatie putiniane, di demonizzazione del popolo ebraico varrebbe la pena quantomeno chiedersi, da destra a sinistra, se avere su qualche punto un’agenda politica non troppo diversa da quella degli anarchici sia un bene o un male per il futuro della nostra democrazia.