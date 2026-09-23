PoliticaGiorgia e Sergio
•
Il cambio di passo di Meloni nei confronti di Mattarella. Maneggiare con cura
La premier risponde alla critica del capo dello stato sul tetto agli stranieri nelle scuole. Sul merito, nulla di rilevante. Sul metodo, la novità c’è
23 SET 26
Ultimo aggiornamento: 12:54
C’è un piccolo cambio di fase nel rapporto tra Giorgia Meloni e il Quirinale. Mattarella, lo ha fatto due giorni fa ad Amatrice, ha parlato di una scuola che deve “aiutare a non formare ghetti” e le sue parole sono state lette come una critica indiretta al governo, sul tema del tetto agli stranieri in classe. Meloni, ieri da Vespa, ha sostenuto di non aver letto quelle parole come una contestazione, ma ha scelto di rispondere al capo dello stato, ricordando che Mattarella, da ministro dell’Istruzione, invitò a evitare concentrazioni di studenti stranieri. Sul merito, nulla di rilevante. Sul metodo, la novità c’è. Meloni segna un cambio di fase e sceglie di rispondere direttamente a una critica indiretta del capo dello stato. Lo fa oggi e non sarà, a occhio, l’ultima volta. Avvertimento inviato. Maneggiare con cura.