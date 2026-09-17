Salvini abolisce il bollo ma scontenta Fontana. Vuole una Pontida “veloce” con bus pagati per riempire il prato

Era il vecchio rave di Salvini e ora siamo arrivati al picnic, la Pontida come pranzo al sacco. Mancano due giorni alla festa della Lega e il palco non è stato ancora montato, la scaletta è ignota perché solo oggi, dopo che Salvini parlerà con i governatori, si deciderà chi deve e può intervenire. Per dare l’impressione del grande numero si sta chiedendo ai parlamentari di disperdersi sul pratone, senza stazionare sul palco. E’ una novità. Ogni anno per srotolare le bandiere di ogni regione, quella lombarda, quella veneta, che pesa 50 chili, vengono chiamati i militanti, solo che quest’anno servono come comparse di una pupazzata. Un’altra pupazzata che si prepara è il lancio della candidatura di Silvia Sardone come sindaco di Milano, e qui ci sarebbe da scrivere un articolo nell’articolo. A fine giugno, in piena crisi Lega, Salvini ha lanciato le primarie per Milano, per scegliere il candidato leghista. Ha vinto, sulla carta, ovviamente Salvini, seguito da Sardone, ma le schede scrutinate non le ha mai viste nessuno. E’ andata in un altro modo, e lo racconta chi era in quei seggi. Salvini era convinto di lanciare Alessandro Morelli, il Tiziano Terzani a Ceuta, come candidato a Milano, ma Sardone, per dimostrargli quanto vale, ha deciso di mobilitare i suoi elettori. Quanti voti ha preso Salvini? Sarebbe interessante cercare quelle schede e capire se sono più di 154. Oggi è prevista una call tra Salvini e i governatori, l’hidalgo Fontana, Zaia e Fugatti, che ogni volta che prende la parola chiede: “E il terzo mandato?”. L’ultima volta hanno trovato questa tregua e la formula: “Scriviamo un manifesto”. Lo sta scrivendo Zaia insieme a Fontana e Fedriga, ma la verità è che nessuno dei tre ha fiducia nel futuro che promette Salvini. E’ singolare la storia di Alberto Stefani, il governatore veneto che sembra un chierichetto e che ha fatto terra bruciata in Veneto ai rivali, a chi non è della sua parrocchia. Ora che Salvini ha bisogno di Zaia, è disposto a offrirgli la testa, come Salomè, la testa del commissario leghista, un fedele di Stefani, offre a Zaia (di nuovo) la vicesegreteria della Lega, perché “basta che chiedi”. Ancora una pupazzata.