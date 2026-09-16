Il governo vuole abolire il bollo per auto e moto (solo per il 2027). Meloni: "Cancelliamo una delle tasse più odiate"

Il governo vuole abolito il bollo per auto e moto. Lo hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi. La misura è all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato: "Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani". La misura, dicono dall'esecutivo, si applica per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L’esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione e riguarda tutti i motocicli e oltre il 70 per cento delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. L'obiettivo è alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani.

Dalle prime bozze del disegno di legge emerge che l'esenzione si introduce solo per il 2027 e riguarda le auto con potenza non superiore a 80 Kw, cioè circa 109 cavalli. Nel caso in cui una stessa persona possieda più auto che rientrano nei requisiti, l’esenzione sarà riconosciuta automaticamente a quella con la potenza più bassa, mentre a parità di potenza, verrà scelta quella per cui il bollo sarebbe stato meno oneroso. La misura tocca anche motocicli e ciclomotori, ma per loro l’esenzione spetta soltanto a chi non possiede anche un’autovettura entro la soglia degli 80 kW. Anche in questo caso, se i mezzi sono più di uno, l’agevolazione si applica a un solo veicolo, individuato sulla base della potenza o, per i ciclomotori, della data di prima immatricolazione.

E le coperture? L'ultimo articolo della misura, il numero sei, cita: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.362 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 7". Ma quest'ultima parte nelle bozze in circolazione non è descritta.

Le reazioni

"Il Consiglio dei ministri ha deciso di abolire il bollo per le vetture di piccola e media potenza, quelle utilizzate in gran parte dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani, estendendo l'esenzione anche ai motocicli, con una sola agevolazione per ciascun cittadino. Una vera e propria patrimoniale che viene cancellata, una tassa in meno per milioni di italiani", ha detto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto, uno dei promotori da molto tempo di questa battaglia tutta di Forza Italia. "Sono certo – ha continuato – che questa misura bandiera sarà largamente apprezzata dai cittadini e contribuirà a rafforzare il consenso verso un governo che sta lavorando bene e che, da quattro anni, continua a impegnarsi per ridurre la pressione fiscale". Nel concludere ha parlato della premier Meloni: "Sono felice che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbia deciso di portare avanti una misura semplice, chiara, e facilmente comunicabile: l'abolizione del bollo auto rappresenta un segnale importante di attenzione verso le famiglie e conferma la volontà di proseguire sulla strada della riduzione delle tasse".