Le preferenze scombinano i piani di Schlein, che riscopre i suoi sindaci

La segretaria del Pd le definisce “una truffa” ma le preferenze, pur nella versione al ribasso studiata dal centrodestra, avranno una ricaduta sui suoi piani. Sulle liste e sulle strategie. Tocca dunque far di conto: anche per questo Schlein ha annunciato un’iniziativa con tutti sindaci dem (e non solo) a Verona. La data cerchiata in rosso sarebbe il 22 novembre, pochi giorni prima dell’assemblea Anci – guidato da Gaetano Manfredi, il sindaco “no primarie” – che si terrà nello stesso capoluogo veneto (dal 24 al 26). E’ uno schema simile a quello andato in scena lo scorso anno a Bologna, a novembre, quando la segretaria radunò per la prima volta i suoi amministratori, ma anche lo stesso Manfredi. Sarà un’altra occasione per andare all’attacco delle legge di Bilancio, che proprio in quei giorni entra nel vivo. E poi, soprattutto, per coinvolgere e dare un segnale ai primi cittadini dem (e non sono pochi) che ciclicamente tornano a reclamare maggiore centralità. La rinnovata attenzione ai sindaci? “Sarebbe stato meglio muoversi ancora prima e non arrivarci per contrarietà”, sorride Virginio Merola, parlando con il Foglio. Cita il cantautore, s’affida al grande Francesco Guccini. “Ma bene, penso sia positivo”, aggiunge il parlamentare dem, che è stato sindaco di Bologna dal 2011 al 2021. D’altra parte con il Melonellum, in una certa misura, i cittadini potranno indicare le preferenze e questo vale maggiormente per i partiti più forti, come Pd e FdI, che riusciranno a eleggere qualche nome in più oltre a quello del capolista (bloccato). In questa specialità i sindaci possono risultare più efficaci del fedelissimo di turno. “Sono quelli che conoscono meglio di tutti il territorio. E poi – prosegue Merola – sono specialisti nelle primarie, che ormai sembrano inevitabili”. A proposito: ieri Franco Grabrielli, a SkyTg 24, ha detto che ai gazebo voterebbe Ernesto Maria Ruffini, ma tra Schlein e Conte sceglierebbe la prima. Un voto importante, quello del superpoliziotto, ma che di certo non basta a conquistare la leadership del campo largo. La segretaria dem lo ha detto, “vinceremo le primarie”. Servirà però mettere in campo lo sforzo di tutti, anche di quegli amministratori, e non tutti esattamente di rito schleiniano, a cui negli ultimi giorni la leader del Pd ha mandato segnali e carezze. Lo ha fatto da Reggio Emilia, alla festa dell’Unità, per esempio parlando di “sicurezza e ordine pubblico, che sono una responsibilità del governo nazionale, smettano di scaricarla sui sindaci”. Mentre due giorni fa, a sorpresa, Schlein s’è presentata all’iniziativa organizzata da Massimo D’Alema, a Roma, con tutti i sindaci progressisti.