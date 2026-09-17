Chi paga il bollo auto cancellato dal governo Meloni. Il rebus delle regioni

Massimiliano Fedriga, presidente leghista del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, ha rassicurato i colleghi governatori: "Si tratta di un provvedimento che valutiamo positivamente ancor di più per la copertura finanziaria sostenuta dal governo, senza oneri per i bilanci regionali". In scia è arrivato l'apprezzamento di dodici governatori di centrodestra, dal Lazio fino alla Sicilia, passando per Veneto e Molise: "Questo provvedimento alleggerisce le regioni, che saranno ristorate dallo stato per un importo equivalente, senza dover più affrontare l'incertezza legata alla riscossione e al recupero dell'evasione", hanno scritto. "È una misura che semplifica il rapporto tra cittadini e istituzioni e stabilizza le entrate delle regioni nel rapporto con lo stato".