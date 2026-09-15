Schlein e Conte ai ferri corti, e nel Pd si teme una candidatura alternativa

Per cavare un esempio sullo stato delle relazioni tra il leader del Movimento 5 Stelle e la segretaria del Partito democratico basta andare a ritroso di pochissimi giorni, al 12 settembre. Lo scorso sabato, infatti, la ribalta alla festa dell’Unità era tutta per Conte, affiancato dal presidente del Pd Stefano Bonaccini. Dibattito serale, solite domande, solite risposte da parte di entrambi. Ma il timore dei dem non era riferito a quanto potesse dire l’ex premier, che tanto ne spara ogni giorno una più grossa dell’altra per mettere in difficoltà Schlein, tanto all’accoglienza che gli avrebbe tributato il popolo della festa. Perciò a un certo punto sui cellulari dei giovani democratici che seguivano il duetto Conte-Bonaccini è apparso un messaggio. Uno di quei messaggi che scompaiono una volta che vengono aperti, onde evitare di lasciare traccia. E che c’era scritto in quel messaggino? Non applaudite Conte. Il quale, però, aveva la sua claque 5 stelle sotto il palco e perciò ha ricevuto ugualmente fragorosi battimani. E anche il coretto “Elly Elly” che è partito dopo il dibattito tra il leader dei 5 stelle e il presidente del Pd, ovviamente, era stato organizzato. Tutto pur di fare in modo che l’ex premier non sconfinasse troppo cercando di pescare anche nell’elettorato del Partito democratico.

Ma tornando a Elly Schlein: la segretaria del Partito Democratico continua a puntare sul fatto che i candidati alle primarie del campo largo debbano essere solo lei e Giuseppe Conte ed è convinta che Avs alla fine la favorirà. Sempre a proposito della segretaria del Pd, qualcuno, nel suo partito, ha maliziosamente osservato che la leader, visto che ormai il Congresso è rinviato a data da definirsi, avrebbe dovuto far indire la direzione e l’assemblea nazionale per approvare la proroga del suo mandato (che scadrà a marzo) già la domenica appena passata. Così vorrebbero le regole, sostengono gli avversari interni di Schlein, “tanto più che la segretaria ha in mente di farsi dare la proroga di addirittura un anno”. E qualcuno, per disturbare la manovratrice, sostiene che a questo punto ci sarà chi, nell’assemblea nazionale che verrà (perché deve per forza venire) tenterà di cambiare la regola secondo cui il Pd alle primarie ha un solo candidato, cioè la segretaria o il segretario. Lo spauracchio di una possibile candidatura alternativa a Schlein all’interno del suo stesso partito serve solo a condizionare le mosse della leader e a farle capire che una segretaria prorogata, quale è lei, non può consentirsi il lusso di decidere tutto da sola come ha fatto finora.