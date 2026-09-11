Grillo ancora all'attacco. L'offensiva anti Conte passa dal podcast di Fedez

In piedi nello studio di Pulp Podcast con a lato i due conduttori, Fedez e Mr. Marra, Belle Grillo torna a parlare in pubblico. E decide di farlo dalla trasmissione del rapper e influencer che, nel 2014, scrisse "Non sono partito", l'inno del Movimento 5 stelle. Oltre dieci anni più tardi è cambiato tutto. E la creatura nata dalle idee di Gianroberto Casaleggio e dalle piazze di Grillo è ora saldamente in mano a Giuseppe Conte, diventando, in contraddizione con la canzone di Fedez a tutti gli effetti un vero partito.

Ma il comico e fondatore non ci sta. Ad aprile ha avviato un procedimento civile contro Conte per riprendersi nome e simbolo del partito. A fine luglio, dopo il rinvio dell'udienza del processo, Grillo è tornato ad attaccare duramente dal suo blog: "Il Movimento ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi", ha scritto in un lungo intervento. Ora dal podcast potrebbe arrivare una nuova offensiva, proprio mentre il partito di Conte è in piena discussione con gli alleati del campo largo sul programma e, soprattutto, sulle modalità di scelta del leader della coalizione.