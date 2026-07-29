Grillo spara sul M5s: "I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi". Conte replica rinfacciandogli di Draghi

"Il Movimento 5 stelle ha perso la sua identità e, soprattutto, ha perso la sua 'diversità'. Osservare la trasformazione antropologica dei suoi protagonisti serve a poco, è il solito film, il nuovo che diventa vecchio, i rivoluzionari che scoprono i palazzi e le intenzioni che lastricano la strada per l'inferno, con tanto di pedaggio". Ad accusare il Movimento 5 stelle di aver deviato rispetto alle sue origini non è uno qualunque, ma il suo stesso fondatore, "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni". E così con questo intervento, Grillo è tornato dopo un lungo silenzio a occuparsi, in modo fortemente critico, del Movimento che "era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo", ricorda. Osservare la trasformazione antropologica dei suoi protagonisti serve a poco, è il solito film, il nuovo che diventa vecchio, i rivoluzionari che scoprono i palazzi e le intenzioni che lastricano la strada per l'inferno, con tanto di pedaggio". Ad accusare il Movimento 5 stelle di aver deviato rispetto alle sue origini non è uno qualunque, ma il suo stesso fondatore, Beppe Grillo , che sul suo blog scrive un lungo post dal titolo che non lascia ambiguità di fondo:E così con questo intervento, Grillo è tornato dopo un lungo silenzio a occuparsi, in modo fortemente critico, del Movimento che "era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo", ricorda.

I tempi non sembrerebbero però del tutto casuali. Ieri doveva tenersi la prima udienza per la causa civile avviata dal fondatore per la titolarità del nome e del simbolo del M5s, appuntamento poi smentito dal suo avvocato. Passano 24 ore ed ecco che arriva l'affondo: la nascita del Movimento, prosegue Grillo, prendeva le mosse dalla "delusione verso un modello occidentale fondato sulla democrazia e sui diritti, ma sempre più dominato dal capitalismo. Le domande sono rimaste, le risposte sono scomparse". Il presidente del Movimento Giuseppe Conte a una domanda dei cronisti sulla faccenda a margine del convegno "Il dividendo sociale sistemico" ha risposto: "Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Lui aveva detto che Draghi era un grillino, attenzione, fate un po' voi". Intanto poco dopo la pubblicazione del post, Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk, è intervenuto su X in difesa di Grillo: "Casaleggio, con tutti i suoi limiti - spesso tecnologici - ha creato il Movimento cinque stelle, una potente innovazione portata al grande pubblico da Grillo e tradita da disgraziati. Sarebbe giusto che il Movimento tornasse al co-fondatore e che si ripartisse dall'idea originaria".

"Noi - insiste l'ex garante del Movimento - avevamo provato a darne alcune, distribuire il reddito, cambiare la classe dirigente, coinvolgere i cittadini nelle decisioni e programmare il futuro invece di amministrare la prossima elezione. Le avevamo chiamate reddito di cittadinanza, limite dei due mandati, restituzioni, democrazia diretta e transizione ecologica; proposte che, con il tempo - accusa - sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet". Grillo passa quindi a un'analisi più generica della "crisi del modello occidentale", più "profonda", dice, e che porta i sintomi di "una malattia che la politica preferisce usare anziché curare". Come per esempio con "il disagio legato all'immigrazione, quando i flussi vengono lasciati senza governo e senza integrazione". Spiega quindi che "se pensiamo che il modello occidentale debba essere difeso, dobbiamo renderlo credibile, per farlo bisogna tornare ad ascoltare i cittadini, prima che la paura li consegni a modelli autoritari. Quando la democrazia smette di rispondere, arriva qualcuno che promette di farlo al suo posto, a volte indossa una divisa, altre volte controlla un algoritmo". E allora il programma "dovrebbe partire da qui, dall'ascolto".