Grillo rivuole il simbolo del M5s. Ma non c’è la richiesta di sospensiva

Nel ricorso presentato dal fondatore al tribunale di Roma non c’è alcuna richiesta di sospensiva dell’uso del simbolo e del nome del M5s.Saranno poi più in là i giudici a decidere. La richiesta che il fondatore fa a Conte è chiara. "Il suo partito non c’entra più niente con quello fondato nel 2009, ha un’altra storia politica e quindiche ha affidato agli, costituzionalista a Milano Bicocca, il ricorso.

Una notizia arrivata nel giorno in cui Conte ha annunciato la prossima uscita del suo nuovo libro “Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia”, di fatto un manifesto per rilanciare la sua leadership, sperando in un ritorno a Palazzo Chigi. Che il ricorso sarebbe arrivato lo si sapeva da mesi, ma sul giorno dell’annuncio il comico genovese ha rispolverato il talento di uomo di spettacolo, scegliendo quello che più male poteva fare al capo del M5s. Ma almeno nell’immediato però, il colpo di teatro non avrà effetti. I legali di Grillo infatti non hanno richiesto una sospensiva dell’uso del simbolo in attesa del giudizio di merito. E non a caso nel Movimento già leggono questa cosa come un segno di debolezza. Lo chiariva ieri anche Alfonso Colucci, parlamentare e notaio vicinissimo a Conte: “Affrontiamo con assoluta tranquillità questa iniziativa di Beppe Grillo, che si manifesta gia' a un primo esame assolutamente infondata”, diceva bollando come “impropria e assurda la pretesa” del fondatore “di ritenersi proprietario degli elementi identificativi del Movimento”, annunciando “una eventuale nostra richiesta di danni per un'iniziativa che appare chiaramente temeraria".