L’eutanasia differenziata. Silvana Sciarra apprezza le Regioni, in questo caso

Potrebbe sembrare un dettaglio di poco significato, di fronte all’introduzione nell’ordinamento del paese dell’eutanasia su base volontaria. Ma il dettaglio istituzionale non è così banale. Si è assistito alla regionalizzazione di una pratica di enorme portata etica e sociale prima ancora che lo Stato nel suo complesso, attraverso il suo Parlamento, abbia legiferato in materia. Insomma senza che la maggioranza degli italiani abbia scelto. D’ora in poi si potrà andare in ordine sparso, venti protocolli differenti, e chissà se qualcuno, magari la Consulta o qualche magistrato, si prenderà la briga di verificare se in materia di suicidio assistito i Lea, Livelli essenziali delle prestazioni, saranno garantiti in ogni Regione.