Il Veneto dice sì al fine vita. E in Senato Schlein studia la sponda con FI

L’aula di Palazzo Madama riaprirà settimana prossima, quando la bagarre sulla legge elettorale entrerà nel vivo. Ma si capirà anche se e quando il fine vita potrà essere davvero discusso. Nel frattempo Schlein prepara appuntamenti e iniziative. Ha chiesto, e lo stesso ha fatto l’alleato rivale Conte (oggi alla festa dell’Unità di Genova), di abbassare il volume sulle primarie, di non farsi risucchiare dalla polemica quotidiana. Più importante puntare sui temi reali, sull’economia. Una sorta di tregua (armata e apparente), anche se la competizione tra leader certo non svanirà. Domenica i due si ritroveranno al forum Ambrosetti, davanti alla platea degli industriali. Schlein però sarà da quelle parti anche il giorno prima, per il contro forum “dell’altra Cernobbio”, promosso dalla Rete italiana pace e disarmo e da Sbilanciamoci!. Il titolo dell’iniziativa è chiaro: “Un’economia di pace”. La corsa per la leadership passa anche da qui.