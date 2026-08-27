Tajani attacca e si blinda. Ma al sud Forza Italia scricchiola

La situazione più periclitante riguarda la Campania, dove ben quattro parlamentari (Pino Bicchielli, Annarita Patriarca, Francesco Silvestro e Raffaele De Rosa) hanno firmato un documento denunciando un partito regionale allo sbando, chiedendo il “ripristino della democrazia interna”. Il casus belli è sempre il congresso regionale che si dovrebbe tenere il 9 settembre, un mercoledì, nei giorni del voto sulla nuova legge elettorale. E in cui l’unico candidato è il coordinatore uscente, il capo delegazione di FI al Parlamento europeo Fulvio Martusciello. Questo perché ad Alessandro Carrazza, che si era candidato al congresso, è stato impedito di correre. In che modo? Semplicemente gli è stato impedito di svolgere gli usuali adempimenti alla candidatura perché gli uffici del partito regionale sono rimasti chiusi praticamente per tutto agosto. Anche dalle province di Salerno e Caserta sono partiti dei documenti di iscritti che chiedono il congelamento del congresso.