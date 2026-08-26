Tajani contro Salvini: "Tasse su extraprofitti sanno di Urss. Il governo fuori dal risiko bancario"

"Io sono contrario a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse. Quando sento la parola tasse mi viene l'orticaria ", ha detto il segretario di Forza Italia. E continua: "Credo che si possa lavorare anche discutendo e confrontandoci con il mondo industriale, soprattutto nel settore degli idrocarburi. Deve esserci un confronto concordato in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore. Ma non voglio sentire la parola extra profitto, che mi sa molto di Unione Sovietica".

Lo scontro è tutto sulle banche. Tajani infatti, rispondendo sempre a una domanda su Matteo Salvini sul risiko bancario, ha spiegato: "È il mercato che è sovrano e deve decidere cosa si fa. Non tocca al governo, non tocca alla politica infilarsi nel risiko bancario. La politica deve dare delle regole, vedere che le regole si rispettino e basta". Ieri il segretario della Lega sempre dal palco del Meeting aveva detto: "Spezzettare il Monte sarebbe un delitto". La risposta del ministro degli Esteri è basata sul presupposto che lui e Forza Italia sono "per il libero mercato". E quindi: "Non servono le banche dei partiti. A me non interessa avere una banca di Forza Italia, ma che ci sia un sistema bancario efficiente".