Meloni ammette: "Con Trump pensavo sarebbe stato più semplice"

Nell'intervista, alla domanda se i due si risentiranno dopo l'estate in una telefonata Meloni risponde: "Bhe vedremo". E ribadisce: "Continuo a ritenere che l'unità dell'occidente sia fondamentale. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali". E continua: "Sono una persona che si impone delle regole. La prima regola è che non dico mai qualcosa che non penso. Non c'è modo di farmi dire qualcosa in cui non credo: il mio cervello va in cortocircuito. Credo che la gente veda la differenza. Capiscono quando qualcosa non è vero, è falso, e credo che questo sia il più grande errore che un politico possa commettere".