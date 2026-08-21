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Meloni ammette: "Con Trump pensavo sarebbe stato più semplice"

La premier in un'intervista al New York Times parla del rapporto tra lei e il presidente americano: "Ho creduto che lo cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke. Se ci risentiremo dopo l'estate? Bhe vedremo"

di
Redazione
21 AGO 26
Ultimo aggiornamento: 10:39
Immagine di Meloni ammette: "Con Trump pensavo sarebbe stato più semplice"

Foto LaPresse

"Con Donald Trump ho creduto che lo cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke". Lo ha detto in un'intervista al New York Times la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier, interrogata sul rapporto con il presidente americano, ha ammesso di aver fatto più fatica del previsto. Il loro rapporto nell'ultimo anno si è sempre reso più incidentato, con attacchi da parte del Tycoon che la leader di FdI non ha sempre ben digerito. "Le cose sono andate in maniera diversa", ha ammesso.
Nell'intervista, alla domanda se i due si risentiranno dopo l'estate in una telefonata Meloni risponde: "Bhe vedremo". E ribadisce: "Continuo a ritenere che l'unità dell'occidente sia fondamentale. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali". E continua: "Sono una persona che si impone delle regole. La prima regola è che non dico mai qualcosa che non penso. Non c'è modo di farmi dire qualcosa in cui non credo: il mio cervello va in cortocircuito. Credo che la gente veda la differenza. Capiscono quando qualcosa non è vero, è falso, e credo che questo sia il più grande errore che un politico possa commettere".

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