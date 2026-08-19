In Forza Italia c’è chi frena sul fine vita: “Non è un diritto”

L’arrivo di Enrico Costa alla guida degli azzurri alla Camera, e di Stefania Craxi al Senato, ha reso più visibile una linea liberale meno rigida sui diritti civili, in conformità con l’influenza trasmessa al partito dalla figlia del suo fondatore, Marina Berlusconi. L’ultima occasione per rendersene conto è stata il dibattito sul congelamento degli ovuli, che ha trovato sul fronte degli aperturisti proprio il forzista Alessandro Cattaneo: “E’ giusto discutere su come lo stato debba aiutare le donne e in che modo”, ha detto il deputato. Per Salini “le dichiarazioni degli esponenti non vanno confuse dalla posizione di Forza Italia, che invece si ottiene con un dibattito interno. Un partito liberale non è un partito dove ognuno fa quello che gli pare”.