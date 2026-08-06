Le divisioni del campo largo sono fake. Ed è un vero guaio

La stessa storia, in fondo, vale per la giustizia, e l’idea di garantismo che hanno M5s, Pd e Avs ha permesso loro di trovarsi a proprio agio nel declinare le ragioni del No alla riforma della giustizia e nell’evitare di votare a favore, due giorni fa, dell’istituzione alla Camera della Giornata della memoria per le vittime degli errori giudiziari, non sia mai che il fronte progressista possa fare qualcosa per responsabilizzare il partito delle procure. Pd, M5s e Avs, anche in Europa, condividono spesso posizioni dolcemente unitarie, e le rivendicano anche a costo di allontanarsi dal mainstream socialista e dai voti del Pse. Sono stati tutti contrari al Patto europeo su asilo e migrazione. Sono stati tutti non favorevoli al nuovo Patto di stabilità europeo. Sulla politica estera, certo, ci sono i distinguo, un’eccezione alla regola, sull’Ucraina, ma su molti altri temi la simmetria è perfetta. Per tutti, per il Pd, per il M5s e Avs, la linea di Francesca Albanese sul medio oriente e su Israele, con tendenza alla demonizzazione non di Netanyahu ma del popolo ebraico, è un punto di riferimento assoluto e i silenzi di questi giorni sul desiderio di Hamas di riarmarsi fino ai denti e le timidezze di questi mesi sul fronte della lotta contro l’antisionismo che altro non è che una forma presentabile per veicolare in modo sbarazzino l’antisemitismo sono lì a dimostrarlo.