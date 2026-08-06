Meloni e i "disarmati". Si vota la Nec ma a vincere sono Borghi della Lega e Conte

Ecco il bollettino di questo tempo infame, feccia e cappi: una maggioranza sequestrata da Claudio Borghi un’opposizione sottomessa a Giuseppe Conte . Putin è tra noi. Giorgetti chiede l’attivazione della Nec, la clausola di salvaguardia, solo al mondo, con Federico Freni e il ministro Foti, mentre il Pd si riduce a un’enclave del M5s, la Ceuta di Ricciardi che fa l’elogio della Cina. Il pranzo del disgelo fra Schlein e Conte lo ha pagato Schlein: lui promette le primarie e lei gli consegna la penna della politica estera. La risoluzione unitaria di Pd-M5s- Avs sembra uscita, dice Luigi Marattin, “dall’archivio di Potere operaio”. Abbiamo i tupamaros della pace.

Disperazione, svacco, Salvini che minaccia, su suggerimento di Claudio Borghi, il dada: “Se non modifichiamo, aggiungiamo un capoverso su Safe, la Lega non vota”. E si modifica. Passerà in questo calendario di miserie pre-elezioni, come l’ultimo giorno dell’eleganza, prima delle ferie estive, con Federico Freni che si cambia la cravatta, una per la Camera, e un’altra per il Senato; entrambe Hermès; passerà come la vittoria di Conte che maramaldo umilia il Pd: “E’ una vittoria di tutti”. E’ la vittoria sua. Ha riscritto per intero la risoluzione di Pd, M5s e Avs e i suoi sherpa l’hanno inviata a giornali. Racconta Graziano Delrio: “Noi senatori del Pd attendevamo ma il testo e il M5s lo aveva già diffuso alle agenzie. Marciamo così, verso l’avvenire, ma quale avvenire?”. Alle nove di mattina, Lorenzo Guerini infuriato sul divano della Camera, lamenta: “Una cosa del genere, non esiste, avevo parlato con Provenzano. Non funziona così”. Al Senato, Francesco Boccia, che certo non è ostile a Conte, aveva mediato insieme a Lella Paita, ma il testo arriva alla Camera e si pasticcia, Conte si siede con Provenzano e sbianchetta. L’espressione “utilizzare prevalentemente soldi per energia” si rovescia nel “riconsiderare radicalmente gli impegni di spesa assunti in sede Nato”. Se non ci fosse la sinistra (destra) si capirebbe meglio cosa è la destra (maldestra) oggi.

Giorgetti alla Camera prima, e al Senato, dopo, parla del Safe, dei vantaggi e degli svantaggi, dice: “Noi dipendiamo e non siamo sovrani in materia energetica, ecco perché chiediamo lo scostamento”, e dopo: “Sul Safe non esiste la verità assoluta, verrà valutato”. All’improvviso si sospende la seduta. Non c’è Tajani, non c’è Urso. Soli. Freni si avvicina all’orecchio e dice a Giorgetti che ci sono problemi. Si riparano nella stanza del governo. Freni chiede un tè, il capogruppo di FdI, Bignami, è al telefono. Si aggiunge nella risoluzione di maggioranza un paragrafo su Safe, il cerotto Borghi: “Valutare il ricorso a diverse condizioni di finanziamento, ivi incluse, ove ritenute complessivamente vantaggiose, quelle di cui il programma Safe”. Sembra scritta da Conte, il compare della trappola semantica, il de Saussure della tripla impudenza. Incede ancora come fosse a Chigi, fa il direttore d’orchestra perché “parlo a nome dell’opposizione” e su Delmastro “venite e vedrete”. Gli chiedono: presidente, è lei che ha riscritto filologicamente la risoluzione? E Conte usa l’occhio, lo strizza, prima di spiegare come funziona: “Un terzo uomo per la coalizione? C’è già chi ha detto no, e dunque il meccanismo si blocca”. E le primarie quando le fate? A gennaio o a ottobre? E Conte: “Che dice se le facciamo nel 2030?”.