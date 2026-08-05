Vannacci: "Meloni? Se vuole vincere mi chiamerà. La vedo bene al Colle"

Parla di dighe ("serve un piano contro i cambiamenti climatici) e di bighe ("il fascismo non c'è più, è morto, è come" parlare degli antichi carri da combattimento romano), torna a utilizzare il termine rastrellamento di Rogoredo per chiedere la bonifica della zona nota dell'hinterland milanese. Poi, accompagnato dai suoi deputati, Ziello e Sasso in testa, si affaccia alla buvette. Un caffè per dire che no, non si candiderà a Roma, né a Milano ("anche se ho visto che nel capoluogo milanese i sondaggi sono ottimi") e per ribadire che "no, non ho parlato con nessun interlocutore politico". Ma poi si sbilancia: "Io voterei la Meloni premier e poi al Colle. Si può fare: le elezioni politiche sono l'anno prossimo, quelle per il Quirinale più avanti".