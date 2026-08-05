PoliticaTormenti d'agosto
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Tra migranti e carburanti (e Sánchez): così Vannacci vuole rovinare l'estate di Meloni
Il generale a Roma per una conferenza stampa che tratta di energia e immigrazione: l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Nel frattempo i suoi deputati interrogano il ministro Urso sul diesel, voteranno contro la fiducia al governo sul Patto migrazione e asilo e non daranno tregua a Giorgetti sulle spese per la Difesa
5 AGO 26
Roberto Vannacci - foto LaPresse
Il Vannacci che dà ragione a Pedro Sánchez sull'immigrazione oggi prova a guastare l'estate di Giorgia Meloni. Se ci riuscirà lo diranno i sondaggi e i prossimi mesi. Per ora ha già rovinato le vacanze dei suoi deputati: "Avevo già le ferie prenotate, mannaggia, devo partire giovedì", dice alla buvette il futurista Rossano Sasso. Il generale prepara le ultime cartucce da sparare prima della pausa estiva e nel pomeriggio – nel giorno delle comunicazioni di Giancarlo Giorgetti sulla flessibilità per difesa ed energia – tornerà a Roma per parlare di immigrazione e crisi energetica. A spiegare "la visione del generale per l'Italia" ci saranno Edoardo Ziello e Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale di Fn.
L'intervista
Vannacci: “Sánchez ha ragione. Sull’immigrazione Meloni è un fiasco”
“Meno rimpatri che con Conte e Renzi. Finalmente anche la sinistra, esultando per i rimpatri a Ceuta, approva il concetto di remigrazione”, dice il generale. “Regolarizzare è una catastrofe, l’Europa e l’Italia devono cambiare rotta. Noi con questa destra? Semmai loro dovranno essere d’accordo con noi”
L'effetto-Vannacci cresce e si moltiplica. Ieri il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato una nuova circolare per limitare il numero di alunni stranieri nelle aule: "Al massimo il 30 per cento". Il provvedimento arriva dopo la risoluzione presentata da Sasso sul tema. E oggi lo stesso deputato interrogherà il ministro delle Imprese Adolfo Urso sul caro carburanti: "L'altro giorno ha spiegato che i soldi ci sono, ma la benzina continua a salire. Si deve dimettere, sono quelli di FdI i primi a dire che non lo vogliono più".
Il provvedimento
Effetto Vannacci sul governo. Valditara: "Limite del 30 per cento agli stranieri in classe"
Il ministro dell'Istruzione annuncia una nuova circolare per limitare il numero di alunni con cittadinanza non italiana nelle aule. Ma la loro presenza in media su tutto il territorio nazionale rappresenta soltanto il 12 per cento degli iscritti totali
Con il Cdm di ieri il governo è intervenuto sul tema dei carburanti. Ma il grande pubblico chiede di fare di più. E Vannacci gongola. Alcuni sondaggi certificano il sorpasso anche su Avs, sono a qualche decimale da Forza Italia. Sono il quinto partito, secondo le rilevazioni. Nella conferenza stampa di oggi, spiegano fonti futuriste, saranno svelati alcuni appuntamenti estivi, che serviranno a rilassarsi e, soprattutto, a contarsi. Come quello in Calabria del prossimo 13 agosto, dove Domenico Furgiuele (coordinatore di Fn in regione) e Ziello saranno a Reggio per un evento. Qui a ottobre si giocherà la partita delle elezioni suppletive dopo l'elezione del deputato di FI Cannizzaro a sindaco della città. E Fn può guastare i conti del centrodestra, che ha candidato Fabio Roscioli, il tesoriere di FI, in un antipasto di quello che potrà accadere alle politiche. Ma il tema "non è all'ordine del giorno", dice Furgiuele, ma aggiunge: "Siamo impegnati in un radicamento che ci porterà sul territorio tutto il mese".
Rosicchiano consensi, calcano la mano sull'immigrazione. E rilanciano, di nuovo, su Sánchez: "Ha ragione quando attacca Meloni". Ma solo su sbarchi e rimpatri, sia chiaro: "Se regolarizzi 500 mila persone, dai un segnale di apertura. Non va bene", aggiusta il tiro Sasso, lasciando intendere che il Decreto flussi vada nella stessa direzione. "Quei lavoratori non tornano a casa loro". E gli imprenditori che chiedono manodopera? "Hanno rotto il cazzo: pagassero bene!", ribatte, cita Marx. I vannacciani di sinistra? "Non sono mie queste categorie", dice ancora Furgiuele. Come un grillino della prima ora, ché poi su Kyiv Fn e M5s hanno opinioni molto simili. Ma nessun avvicinamento: "Conte è come l'orologio: anche se è rotto due volte al giorno dice l'orario giusto". Oggi alla Camera, oltre a Giorgetti, ci il voto sul Dl Giustizia, che recepisce il nuovo Patto di migrazione e asilo dell'Ue. Ci sarà la fiducia, che fa Fn? Il copione è il solito: sì al provvedimento, no al governo. Tormento a destra, senza sosta.