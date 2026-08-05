Politica • Tormenti d'agosto

Tra migranti e carburanti (e Sánchez): così Vannacci vuole rovinare l'estate di Meloni

Il generale a Roma per una conferenza stampa che tratta di energia e immigrazione: l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Nel frattempo i suoi deputati interrogano il ministro Urso sul diesel, voteranno contro la fiducia al governo sul Patto migrazione e asilo e non daranno tregua a Giorgetti sulle spese per la Difesa