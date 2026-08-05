Sparate che Meloni poteva evitare, letterine rivelatrici e trombonismi da denunciare sul caos dei migranti

Meloni farà i conti con la sua coscienza di statista, di madre e di cristiana. I follower di Zagrebelsky, che con questa lettera non c'entra, un giorno saranno magari informati di altri morti e scriveranno del 7 ottobre e dell'Ucraina, in una bella lettera a Conte, uomo del genocidio e della pace stabile fondata sulla resa degli eroi, che aspettiamo con ansia. Intanto c'è l'Europa com'è, e quella non aspetta più di tanto. Merz vuole salvare la Germania dalla AfD, caricatura nazi di enorme successo di pubblico, cresciuta minacciosamente soprattutto nei territori dell'ex Ddr e allargatasi al più grande paese dell'Euroccidente grazie alla demagogia sull'immigrazione illegale; Mette Frederiksen deve mettere in condizioni di non nuocere anche i suoi alleati conservatori e moderati della coalizione di governo, e il suo successo elettorale, oltre che dalla grinta con cui ha spedito a quel paese Trump sulla Groenlandia, dipende dalle posizioni ferme sull'immigrazione illegale, percepita come una minaccia non solo in Italia; della Francia meglio non parlare: eguaglianza, fraternità e libertà sono messe a dura prova e, d'altra parte, anche la polizia di Macron, un liberale, a Ventimiglia ha fatto la sua spregevole parte. Meloni ha a che fare con un grottesco generale Catenacci e con Salvini, un demagogo allo sbando che cerca rogna per conquistare qualche voto e rilegittimarsi in una Lega che dell'uomo del Papeete e dei pieni poteri da tempo non ne può più.