Oggi il vertice Ue con i ministri degli Interni. Sul tavolo gli hub di rimpatrio per migranti

Sui contenuti dell'incontro di oggi è stato fatto un punto ieri durante la riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 (Coreper), in cui l'Italia – riferiscono fonti di Palazzo Chigi – ha ribadito i principali contenuti della lettera sottoscritta lo scorso venerdì da 22 capi di stato e di governo dell'Unione europea, "riaffermando la necessità di un approccio europeo al fenomeno del contrasto dei flussi migratori irregolari". Nel dettaglio, l'Italia ha evidenziato che la protezione delle frontiere esterne e il rafforzamento della dimensione esterna della politica migratoria "devono costituire i pilastri dell'azione dell'Unione, anche in considerazione del fatto che dall'integrità delle frontiere esterne dipende il corretto funzionamento dello spazio Schengen". È stata inoltre richiamata la necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto all'immigrazione irregolare, "eliminando i fattori di attrazione e potenziando la capacità di deterrenza dell'Unione". Questioni che probabilmente saranno protagoniste anche oggi, con riferimento all'urgenza di intensificare la cooperazione con i paesi terzi e rendere più efficaci i rimpatri, anche procedendo rapidamente all'avvio di progetti pilota per l'istituzione di return hubs nei paesi terzi, ma anche adeguare il quadro giuridico internazionale alle sfide poste dalla moderna migrazione irregolare.