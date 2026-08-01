PoliticaLa richiesta del governo
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Dopo la crisi a Ceuta, Meloni scrive a Bruxelles: "Serve una risposta coordinata". Von der Leyen convoca un vertice Ue
L'iniziativa è stata promossa insieme alla Danimarca e sottoscritta da 22 paesi, che chiedono "una riunione urgente. Profonda preoccupazione per i recenti sviluppi al confine esterno dell'Ue. Siamo determinati a impedire ai trafficanti di esseri umani di mettere in discussione l'integrità delle frontiere esterne"
1 AGO 26
Ultimo aggiornamento: 12:05
"Serve una risposta coordinata", davanti a uno scenario che provoca "profonda preoccupazione". Per questo "siamo determinati a impedire ai trafficanti di esseri umani di mettere in discussione l'integrità delle frontiere esterne". La premier Giorgia Meloni manda una lettera a Bruxelles: un'iniziativa promossa insieme al governo della Danimarca e sottoscritta da 22 paesi, attraverso cui Roma chiede alla Presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione europea la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei Ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta europea.
Poco più tardi arriva la risposta della presidente della Commissione europea, Ursula von del Leyen, che convoca un vertice. Da Bruxelles rendono noto che von der Leyen "ha accolto positivamente la richiesta di una video conferenza straordinaria per fare il punto su quello che è accaduto. Contrastare la migrazione illegale richiede solidarietà e una risposta europea unita".
Ieri la presidente del Consiglio Meloni aveva annunciato la sospensione per un mese del trattato di Shengen con la Spagna.
Ieri la presidente del Consiglio Meloni aveva annunciato la sospensione per un mese del trattato di Shengen con la Spagna.
"Riconosciamo che la recente sentenza della Corte Suprema spagnola è stata sfruttata per innescare questo attacco e abusare del nostro sistema di migrazione e asilo", si legge nella lettera inviata all'Ue dall'Italia e da altri paesi europei. "Allo stesso tempo, abbiamo il dovere di scoraggiare efficacemente e contrastare con determinazione l'immigrazione irregolare, coordinando le nostre azioni, rafforzando le frontiere esterne e affrontando tutte le politiche che possono costituire fattori di attrazione, come la regolarizzazione di un numero molto elevato di migranti irregolari". E ancora: "Non possiamo consentire che attraversamenti di massa incontrollati, la strumentalizzazione della migrazione o altre minacce ibride alimentino la percezione che sia possibile entrare illegalmente nell'Unione europea e che un ingresso irregolare possa successivamente trasformarsi in un soggiorno legale". Per tutte queste ragioni, "La situazione attuale richiede unità, determinazione e tempestività".
Questa mattina anche il premier spagnolo Pedro Sanchez ha scritto alle istituzioni europee esprimendo "seria preoccupazione" per la "reazione di alcuni paesi europei alle notizie che nelle scorse ore arrivavano da Ceuta". Il governo di Madrid, a sua volta, chiede una riunione dei ministri dell'Interno Ue.