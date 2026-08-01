Dopo la crisi a Ceuta, Meloni scrive a Bruxelles: "Serve una risposta coordinata". Von der Leyen convoca un vertice Ue

"Riconosciamo che la recente sentenza della Corte Suprema spagnola è stata sfruttata per innescare questo attacco e abusare del nostro sistema di migrazione e asilo", si legge nella lettera inviata all'Ue dall'Italia e da altri paesi europei. "Allo stesso tempo, abbiamo il dovere di scoraggiare efficacemente e contrastare con determinazione l'immigrazione irregolare, coordinando le nostre azioni, rafforzando le frontiere esterne e affrontando tutte le politiche che possono costituire fattori di attrazione, come la regolarizzazione di un numero molto elevato di migranti irregolari". E ancora: "Non possiamo consentire che attraversamenti di massa incontrollati, la strumentalizzazione della migrazione o altre minacce ibride alimentino la percezione che sia possibile entrare illegalmente nell'Unione europea e che un ingresso irregolare possa successivamente trasformarsi in un soggiorno legale".Questa mattina anche il premier spagnolo Pedro Sanchez ha scritto alle istituzioni europee esprimendo "seria preoccupazione" per la "reazione di alcuni paesi europei alle notizie che nelle scorse ore arrivavano da Ceuta". Il governo di Madrid, a sua volta, chiede una riunione dei ministri dell'Interno Ue.